Serie B, Unipol Domus sold out in un’ora: tutto esaurito per Cagliari-Bari

Sold out in meno di un’ora e dieci minuti il sito per l’acquisto del biglietto per Cagliari-Bari, un match che vale un’intera stagione. In poco tempo è diventato impossibile comprare un biglietto, non solo in curva ma anche fra i distinti laterali, centrali e in tribuna. La sfida di giovedì vedrà sfidare la formazione di mister Ranieri contro i pugliesi, per raggiungere la tanto sperata la promozione alla serie A.