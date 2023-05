Roland Garros 2023: battaglia vincente per Garcia contro Wang, eliminata Bencic

Qualche sorpresa nella seconda giornata del Roland Garros per quanto concere il tabellone femminile, che perde la testa di serie numero 12 Belinda Bencic. Non una sconfitta di quelle impensabili alla vigilia, considerando che la tennista svizzera era lontana dai campi di gioco dal torneo di Charleston giocato ad inizio aprile per un problema alla spalla. A batterla oggi è stata la lucky loser russa Avanesyan per 6-4 al terzo set. Sconfitta abbastanza impietosa da parte di Karolina Pliskova: la numero sedici del mondo ha ceduto con il punteggio di 6-0 6-4 a Sloane Stephens.

TABELLONE FEMMINILE

Si salva invece la beniamina di casa Caroline Garcia, quinta forza del tabellone e in grado di piazzara la zampata vincente al momento giusto, riuscendo ad ottenere l’unico break del terzo set nel decimo game per il 7-6(4) 4-6 6-4 con il quale ha sconfitto Xiyu Wang dopo quasi tre ore di gioco. Una Pavlyuchenkova abbastanza in ripresa nelle ultime settimane ha invece dominato la giovane promessa ceca Linda Fruhvirtova con un duplice 6-2. A proposito di mine vaganti dalla Repubblica Ceca, una delle possibili sorprese è senza dubbio Marketa Vondrousova, qui finalista nel 2019 contro Ashleigh Barty: 6-0 6-4 per lei all’esordio sulla Parks.

Tutto facile per Beatriz Haddad Maia, testa di serie n°14 e vincitrice in poco più di un’ora su Tatjana Maria per 6-0 6-1. Prosegue, invece, la discesa dell’ex top-ten Anett Kontaveit, nuovamente fermata al primo turno: l’estone è stata sconfitta per 7-6(6) 6-2 da Bernarda Pera.