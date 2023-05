Sport in tv lunedì 29 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, lunedì 29 maggio, sarà un’altra grande giornata di sport. Per quanto riguarda il tennis, scenderà in campo la seconda parte del tabellone pincipale del Roland Garros per disputare i primi turni dello Slam francese. In campo Cobolli, che dovrà fronteggiare Alcaraz, Fognini, impegnato con Aliassime, Sinner, Cecchinato e Vavassori con Muller, Van Assche e Kecmanovic. Si giocherà anche l’andata della semifinale di playoff di Serie B tra Sudtirol e Bari, in programma alle 20:30 al Druso. Infine andrà in scena gara-2 della sfida tra Olimpia Milano e Sassari, valida per le semifinali playoff di Serie A1 di basket.