Sudtirol, Bisoli: “Successo meritato, cercheremo di vincere anche al San Nicola”

Pierpaolo Bisoli ha parlato al termine del successo per 1-0 sul Bari, valevole per l’andata delle semifinali playoff di Serie B: “Il Bari è una grande squadra, ma abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo fatto una buona partita, sul piano del palleggio e della voglia di fare gol. Al ritorno cercheremo di portare la qualificazione alla finale, sarà dura farlo di fronte ai 55mila spettatori del San Nicola, ma credo che questa società sia un grande spot per il calcio perché con le idee siamo arrivati fino a qua”.