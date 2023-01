Regolamento Italia-Grecia semifinale United Cup 2023: ecco come funziona

Sarà Italia-Grecia la seconda semifinale della United Cup 2023, manifestazione a squadre che si disputa in Australia e ha dato il vita alla stagione tennistica 2023. Gli azzurri guidati da Vincenzo Santopadre sono stati ripescati nonostante la sconfitta nella finale cittadina a Brisbane contro la Polonia, mentre i greci hanno sconfitto per 3-2 la Croazia. In quel di Sydney saranno quindi le due formazioni ad incontrarsi e contendersi il pass per la finale della prima edizione di questa nuova competizione. Secondo i bookmakers, sarà l’Italia a partire leggermente favorita. Andiamo insieme a scoprire il regolamento di questa semifinale.

REGOLAMENTO – La formula è la stessa dei precedenti confronti della United Cup. Si disputeranno quattro singolari (due maschile e due femminili, entrambi divisi equamente tra il primo e il secondo giorno) e l’eventuale doppio misto di spareggio. Essendo una sfida al meglio dei 5 match, passerà il turno la nazione che conquisterà per prima tre punti (ogni match vinto frutta un punto). Rispetto ai quarti di finale, in cui sarebbe avanzata anche la miglior perdente delle tre sfide essendo quattro i posti per le semifinali, stavolta non c’è alcun calcolo da fare. Chi vince vola in semifinale contro la vincente di Usa-Polonia, mentre chi perde è definitivamente eliminato.