Ecco i ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 21 aprile, alla vigilia del Masters 1000 di Madrid, ultimo torneo prima del rientro del numero uno Jannik Sinner. Grazie alla vittoria di Monaco di Baviera, Alexander Zverev si riprende la seconda posizione persa la scorsa settimana ai danni di Carlos Alcaraz, sconfitto in finale a Barcellona da Holger Rune. Proprio il danese si è reso protagonista di un balzo di quattro posizioni che lo ha riportato in top ten al nono posto. Musetti dovrà attendere Madrid per dare dunque l’assalto ai primi dieci posti, lui che attualmente è 11esimo. Pur riposando, Matteo Berrettini guadagna due posizioni ed è 31esimo, seguito da Flavio Cobolli in 36esima piazza.

Ranking Atp, la classifica al 21 aprile

Jannik Sinner (ITA) 9.930 punti Alexander Zverev (GER) 8.085 punti (+1) Carlos Alcaraz (SPA) 8.050 punti (-1) Taylor Fritz (USA) 5.115 punti Novak Djokovic (SRB) 4.120 punti Jack Draper (GBR) 3.820 punti Alex de Minaur (AUS) 3.585 punti Andrey Rublev (RUS) 3.530 punti Holger Rune (DAN) 3.480 punti (+4) Daniil Medvedev (RUS) 3.290 punti (-1)

11. Lorenzo Musetti 3.200

31. Matteo Berrettini 1.620 (+2)

36. Flavio Cobolli 1.520

43. Lorenzo Sonego 1.245 (+1)

44. Matteo Arnaldi 1.240 (-2)

46. Luciano Darderi 1.229 (+1)

66. Mattia Bellucci 893 (+1)

100. Luca Nardi 597 (+2)

101. Francesco Passaro 596 (-3)

Ranking Wta: Navarro rientra in top ten

Per quanto riguarda il ranking Wta, l’unico movimento tra le big è l’inserimento di Emma Navarro al decimo posto, con il sorpasso operato su Elena Rybakina. Jasmine Paolini è salda in sesta posizione, e a Madrid potrà dare l’assalto al quinto posto, distante una manciata di punti. Sono solo due le altre azzurre tra le prime 100, con Lucia Bronzetti al 59esimo posto ed Elisabetta Cocciaretto che guadagna due posizioni ed è 87esima.

Aryna Sabalenka (BLR) 10.768 punti Iga Swiatek (POL) 7.383 punti Jessica Pegula (USA) 6.208 punti Coco Gauff (USA) 6.073 punti Madison Keys (USA) 4.999 punti Jasmine Paolini (ITA) 4.930 punti Mirra Andreeva (RUS) 4.781 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.193 punti Paula Badosa (ESP) 3.821 punti Emma Navarro (USA) 3.797 punti (+1)

59. Lucia Bronzetti 1.018 (-1)

87. Elisabetta Cocciaretto 787 (+2)

150. Lucrezia Stefanini 496 (+1)

154. Sara Errani 490 (-2)

157. Martina Trevisan 471 (-9)