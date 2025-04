Ultimo grande appuntamento della stagione per il curling italiano: da sabato 26 aprile prenderanno il via a Fredericton, in Canada, i Mondiali di doppio misto, con l’Italia che torna a schierare la coppia d’oro delle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner. A oltre tre anni di distanza dallo storico trionfo olimpico, ottenuto con una serie incredibile undici vittorie consecutive, il duo azzurro torna a competere fianco a fianco sul ghiaccio, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi a meno di dodici mesi dall’attesissimo appuntamento casalingo con i Giochi di Milano Cortina 2026.

Dopo due stagioni in cui si sono concentrati sulle rispettive nazionali, i due campioni ritornano in scena nella rassegna iridata, dove vantano una sola partecipazione in coppia: il quinto posto ottenuto nel 2021, miglior piazzamento di sempre per l’Italia nella competizione.

I gruppi del Mondiale di doppio misto curling

Il Team Italia, guidato in Canada dal coach Sören Gran con il supporto del direttore tecnico Marco Mariani, è stato inserito nel Gruppo A, insieme a Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Scozia e Svezia. Il Gruppo B include invece Australia, Repubblica Ceca, Estonia, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.

La formula del torneo prevede che le prime classificate dei due gironi accedano direttamente alle semifinali, mentre le seconde e terze disputeranno un qualification game per conquistare gli ultimi due posti in zona medaglie. L’esordio degli azzurri è fissato per sabato alle ore 14 italiane (le 9 locali) contro la Finlandia, mentre la seconda sfida di giornata li vedrà opposti alla Germania, in programma alle 23 italiane.