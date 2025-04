L’entry list del torneo Atp 250 di Ginevra 2025, in programma dal 18 al 24 maggio sui campi in terra battuta. Taylor Fritz è l’unico top-10 di quello che si preannuncia comunque un gran torneo a pochi giorni dal Rland Garros. Sono ben otto in totale i top-30 iscritti in main draw, con un cut-off iniziale poco sopra la cinquantesima posizione mondiale. Due i nostri portacolori che sono stati ammessi direttamente in tabellone: Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Ginevra

ENTRY L IST ATP 250 GINEVRA 2025

1 Taylor Fritz 4

2 Casper Ruud 15

3 Grigor Dimitrov 16

4 Tomas Machac 20

5 Karen Khachanov 25

6 Alexei Popyrin 26

7 Hubert Hurkacz 28

8 Denis Shapovalov 30

Tallon Griekspoor 34

Alex Michelsen 38

Jordan Thompson 40

Nuno Borges 41

Lorenzo Sonego 43

Matteo Arnaldi 44

Miomir Kecmanovic 47

Zizou Bergs 50

Quentin Halys 52

Jaume Munar 53

ALTERNATES

1 Roberto Bautista Agut 55

2 Roberto Carballes Baena 56

3 Nicolas Jarry 57

4 Fabian Marozsan 58

5 Camilo Ugo Carabelli 59

6 Juncheng Shang 60

7 Benjamin Bonzi 62

8 Damir Dzumhur 63

9 Kei Nishikori 64

10 Jacob Fearnley 68