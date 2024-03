Quando sorteggiano tabellone Montecarlo? Data e orario

Dal cemento si passa alla terra rossa. Da Miami a Montecarlo per il terzo Masters 1000 della stagione per il circuito maschile. Ma quando verrà sorteggiato il tabellone principale? Ecco le indicazioni su come seguire il sorteggio del torneo di Montecarlo 2024, terzo Masters 1000 di quest’annata tennistica. La cerimonia del sorteggio andrà in scena venerdì 5 aprile alle ore 18:00. Sarà possibile seguirla in diretta sulla pagina Facebook del torneo monegasco. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione americana ai propri lettori.