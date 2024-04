Biglietti Wimbledon 2024: come funziona, i prezzi e come acquistarli

Andrà in scena da lunedì 1 a domenica 14 luglio l’edizione 2024 dei ‘Championships’. Storico appuntamento del calendario tennistico, Wimbledon è da sempre un sogno per tanti appassionati. E allora, come acquistare i biglietti? Si sa, gli inglesi spesso e volentieri tendono a differenziarsi dalla massa, così anche per quanto riguarda gli acquisti dei tagliandi per il terzo Slam stagionale il processo è diverso dal solito. Diversi mesi prima del torneo, infatti, gli organizzatori permettono alle persone di iscriversi a dei concorsi che danno l’opportunità, se estratti, di acquistare i biglietti. Ora, quando Wimbledon è sempre più vicino, ormai tali concorsi sono già terminati.

E allora entra in scena la famosa ‘Queue’. Ci si mette in fila sul posto dalle prime ore del mattino, a volte anche durante la notta, e viene dato a ogni persona un biglietto con data e numero: la queue card. Un pass che dovrà essere consegnato poi ai tornelli di ingresso per poter acquistare il biglietto d’accesso ai campi. Disponibili fino a 500 biglietti giornalieri per il Centre Court, il Campo n°1 e il Campo n°2. I prezzi sono variabili: si va dalle 90 sterline del primo giorno alle 275 della finale maschile.

Ma c’è anche l’opportunità di acquistare biglietti per il Ground, ovvero poter assistere alle partite su tutti i campi tranne i tre citati sopra. In questo caso il biglietto è di £30. Tutte le informazioni sui biglietti, i prezzi e le modalità sono QUI