Probabili formazioni Roma-Lazio: trentunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Lazio, match della trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 6 aprile nella cornice dello stadio Olimpico, dove è in programma un derby della Capitale dalla posta in palio altissima. Le due squadre sono in corsa per un posto in Champions League e tre punti sarebbero preziosissimi. Una sfida tra due tecnici subentranti, Daniele De Rossi e Igor Tudor, che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quali saranno le scelte dei due allenatori dal 1′ di gioco? Scopriamolo durante questa settimana con focus e approfondimenti. Di seguito a questo link, la situazione diffidati.

ROMA – Torna a disposizione Pellegrini dopo la squalifica scontata a Lecce. Da valutare Spinazzola, in ballottaggio con Angelino. Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente d’attacco. Ndicka squalificato.

LAZIO – Provedel è in dubbio, non si esclude un recupero lampo, anche se Mandas (già nel derby di andata) ha offerto garanzie. Ballottaggio tra Immobile e Castellanos. Zaccagni in dubbio.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Karsdorp 55% – Celik 45%; Angelino 55% – Spinazzola 45%; Llorente 55% – Smalling 45%

Indisponibili: Kristensen, Azmoun, Spinazzola (in dubbio)

Squalificati: Ndicka

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos

Ballottaggi: Castellanos 60% – Immobile 40%

Indisponibili: Rovella, Provedel, Zaccagni (in dubbio)

Squalificati: –