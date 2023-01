Qualificazioni Parigi 2024, tennis: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’International Tennis Federation (ITF) per quanto riguarda il tennis. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 172 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Saranno cinque gli eventi ai Giochi: singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà almeno tre posti assicurati per genere. Ogni Nazione potrà avere in tutto 12 atleti (6 per genere) in tutti e cinque gli eventi, così distribuiti: 4 donne e 4 uomini per il singolo, due doppi maschili e due doppi femminili e una squadra per il doppio misto. Ma come funzionano le qualificazioni?

LE QUALIFICAZIONI

Per quanto riguarda il singolo, sia maschile che femminile, saranno 64 gli atleti in gara (con un massimo di quattro atleti per Nazione). Di questi, 56 staccheranno il pass in base al ranking individuale (ATP e WTA) aggiornato al 10 giugno 2024, 6 saranno Posti Finali di Qualificazione, una quota è riservata alla Francia in quanto paese ospitante e uno è un Universality Place. Il pass riservato alla Francia sarà assegnato al migliore atleta francese in classifica, ammesso che un transalpino o una transalpina non si siano già qualificati per ranking. Qualora un francese o una francese (o entrambi) fossero già qualificati, la rispettiva quota sarà riassegnata al successivo atleta eleggibile del ranking individuale.

QUALIFICAZIONI CONTINENTALI

I 6 Posti Finali di Qualificazione saranno assegnati tramite i campionati continentali. In particolare, due quote per genere saranno assegnate in occasione di Giochi Panamericani 2023 (vincitori e secondi classificati dei singoli); due quote (una per genere) saranno assegnate ai vincitori dei singoli dei Giochi Asiatici 2023 e due quote (una per genere) ai vincitori dei Giochi Africani 2023. Da sottolineare che gli atleti che ottengono il pass sia tramite i Giochi continentali che tramite ranking, saranno considerati nelle quote Finali di Qualificazione Continnetale.

Inoltre, un atleta che non ha ottenuto la qualificazione tramite ranking ma che ha precedentemente vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi o un titolo Slam staccherà il pass, a condizione che si trovi nella top 400 del ranking mondiale e che la quota per il proprio Paese non sia già stata riempita tramite ranking o Qualificazioni Continentali. Se più di due atleti rispondono a questi criteri, i posti saranno assegnati ai due atleti con il maggior numero di titoli. Se tre o più atleti rispondessero a questi criteri e avessero lo stesso numero di titoli, allora sarebbero i due atleti meglio piazzati nel ranking individuale a qualificarsi.

Qualificazioni Doppio

I tornei di doppio maschili e femminili vedranno al via 32 squadre, ognuna delle quali composte da atleti dello stesso Paese, con un massimo di due squadre per Nazione. Un posto è riservato alla Francia in quanto Paese ospitante, qualora nessun doppio transalpino staccasse il pass direttamente. Gli altri 31 teams si qualificheranno tramite tramite i seguenti tre criteri: piazzamento in Top 10 nel Ranking di doppio, Ranking Combinato e infine la priorità dei singoli.

Assegnato il posto alla Francia e ai primi 24 teams, qualora la quota totale di 86 atleti per genere non fosse ancora raggiunta, i posti aggiuntivi infatti continueranno ad essere assegnati in base al suddetto processo di classifica combinato. Il primo criterio sarà il piazzamento in classifica nel ranking combinato delle squadre con entrambi gli atleti qualificati nella gara olimpica del singolo, poi il piazzamento delle squadre con un atleta qualificato nel singolo e infine tutti gli altri teams.

Qualificazioni doppio misto

I doppi misti in gara saranno 16 (con atleti provenienti dallo stesso Paese) e saranno selezionati solamente dagli atleti che già si sono qualificati per il singolo o il doppio maschile/femminile. La squadra mista francese meglio piazzata nel ranking si aggiudicherà la quota riservata al Paese ospitante. Gli altri 15 team si qualificheranno tramite il Ranking Combinato, rispettando il limite di una squadra per Nazione (massimo due atleti).

Universality Places

Saranno due gli Universality Places, uno per il singolo femminile e uno per il singolo maschile. L’1 ottobre 2023, il CIO inviterà le Nazioni eleggibili a presentare la richiesta, che dovrà essere fatta entro il 15 gennaio 2024. La Commissione Tripartita poi deciderà, al termine del periodo di qualificazione, a quali Paesi assegnare le quote in questione.

