Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024: Nardi liquida in due set Pouille, Cobolli cede a Nagal

Prosegue l’ottimo momento di forma di Luca Nardi, che dopo l’exploit a Indian Wells col successo ai danni di Djokovic e la vittoria del Challenger di Napoli, sconfigge in due set Lucas Pouille e supera il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Nel primo incontro della giornata sul Court Rainier III, il giovane azzurro ha domato il più esperto avversario, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezzo di gioco.

Inizio in salita per Nardi, costretto ad annullare ben sei palle break nel game d’apertura. Da quel momento in poi, però, non ha più concesso nulla, anzi ha approfittato di un passaggio a vuoto dell’avversario per ottenere il break decisivo nel decimo gioco. Nardi è stato bravo soprattutto ad avere pazienza ed a lasciare il pallino del gioco in mano all’avversario, incisivo con il dritto ma anche estremamente falloso. Nella seconda frazione, invece, dopo uno scambio di break in apertura, Luca ha piazzato il break nell’ottavo gioco (dopo aver mancato tre chance consecutive nel sesto game). Pouille non ha mollato e ci ha provato fino alla fine, procurandosi due chance del contro break nel finale. Nardi tuttavia non ha tremato ed ha gestito la situazione egregiamente, approdando al turno decisivo. L’avversario che lo separa dal main draw risponde al nome del francese Alexandre Muller.

Si ferma subito al primo turno delle qualificazioni il cammino di Flavio Cobolli. Dopo l’eliminazione al secondo turno a Marrakech, l’azzurro non riesce a superare l’ostacolo Sumit Nagal, specialista della terra rossa ed esperto giocatore del circuito. L’indiano ha vita facile contro il nostro giocatore, che sta vivendo comunque un inizio di stagione positivo, e in un’ora e ventuno minuti ha la meglio col punteggio di 6-2 6-3 sul Court des Princes. Due break (entrambi a zero) nel primo set, uno in apertura e uno in chiusura di parziale, ma con due turni in risposta in cui Cobolli ha avuto palle break senza sfruttarle, poi un secondo set più equilibrato in cui l’italiano – che pare essere maggiormente in controllo delle operazioni – sembra poter strappare il servizio al rivale, salvo poi subire invece amaramente il break nell’ottavo gioco, in cui Nagal gioca a un livello eccezionale i propri colpi. La differenza, alla fine, la fanno i momenti chiave: quando ha avuto le opportunità per breakkare, Nagal non si è lasciato sfuggire le ghiotte occasioni, Cobolli invece ha patito dei passaggi a vuoto dai quali non è poi riuscito a riemergere.