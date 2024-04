Masters 1000 Montecarlo 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 7 aprile con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Montecarlo della giornata di domenica 7 aprile. Si chiude il tabellone di qualificazione e inizia anche quello principale a Monaco: tre gli incontri di main draw previsti, tra cui Musetti e Fritz, che scenderanno in campo nel pomeriggio sul Court Rainier III. Ad aprire la giornata ci pensarà Luca Nardi, che cerca la qualificazione contro il transalpino Muller. Di seguito il programma completo.

COURT RAINIER III

Ore 11:00 – (13) Nardi vs Muller

Non prima delle 13:00 – Struff vs Baez

a seguire – (16) Bublik vs Coric

a seguire – Musetti vs (13) Fritz

COURT DES PRINCES

Ore 11:00 – (1) Hanfmann vs (11) Munar

Non prima delle 13:00 – (7) Sonego o (ALT) Goffin vs (ALT) Bautista Agut

a seguire – Koepfer vs Griekspoor

a seguire – Medvedev/Safiullin vs Khachanov/Rublev

COURT 2

Ore 11:00 – Coria vs (14) Rinderknech

Non prima delle 13:00 – (6) O’Connell o (ALT) Marterer vs (WC) Catarina o (9) Vukic

a seguire – Dimitrov/Korda vs Arevalo/Pavic

COURT 3

Ore 11:00 – (3) Diaz Acosta vs Nagal

Non prima delle 13:00 – (2) Altmaier o Van Assche vs (ALT) Moutet