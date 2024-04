LIVE – Sonego-Fognini, qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Fognini, incontro valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Derby azzurro in terra monegasca, dove a 24 ore dai rispettivi match di quarti di finale a Marrakech si affrontano Sonego e Fognini. Lorenzo si è recentemente separato dallo storico coach Gipo Arbino e vuole tornare ai suoi migliori livelli; Fabio invece è tornato in top 100 e spera quantomeno di restarci per disputare una stagione di livello. Fognini ha vinto l’unico precedente a livello Atp. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Fognini pianificati come quarto incontro della giornata sul Court Rainier III non prima delle ore 17.00.

