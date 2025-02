Arrivano i primi verdetti importanti dalle qualificazioni alla Coppa Davis 2025, che ha visto in scena il primo turno, con alcuni scontri che termineranno domani. Tra i risultati importanti, spicca sicuramente l’eliminazione della Serbia che, orfana di Novak Djokovic, viene eliminata dalla Danimarca di Holger Rune. Avanti senza problemi Austria, Germania, Stati Uniti e Repubblica Ceca, mentre il Giappone sorprende la Gran Bretagna ottenendo la prima vittoria nello scontro diretto.

Qualificazioni Coppa Davis 2025: Nishikori e Nishioka trascinano il Giappone

E partiamo proprio dal successo nipponico, in cui i grandi protagonisti sono Yoshihito Nishioka e Kei Nishikori, autori della rimonta dall’1-2 a favore della Gran Bretagna. In particolare, Nishioka ha vinto il suo ottavo incontro consecutivo in Coppa Davis battendo Jacob Fearnley per 6-3 7-6(0) e firmando così il pareggio. A quel punto, nell’incontro decisivo, Nishikori, al rientro in Coppa Davis dopo sette anni e sconfitto proprio da Fearnley nel secondo match della serie, ha battuto Billy Harris per assicurare al Giappone il passaggio del turno. Curiosità: sia Nishikori che Nishioka facevano parte del team che nel 2016 perse proprio contro i britannici.

Nel secondo turno il Giappone se la vedrà con la Germania, che non ha avuto particolari problemi a vincere contro Israele. I tedeschi, infatti, hanno messo in ghiaccio il passaggio del turno grazie alle vittorie di Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann e del doppio con Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Stati Uniti e Repubblica Ceca avanti senza problemi

Tra le altre partite, da segnalare le vittorie larghissime di Stati Uniti e Repubblica Ceca, che non hanno problemi a vincere per 4-0 contro Taipei e Corea del Sud, rispettivamente. Marcos Giron e Alex Michelsen rompono il ghiaccio con due vittorie in due set contro Chun Hsin Tseng e Tung-LinWu. A questo punto, Austin Krajicek/Rajeev Ram nel doppio piazzano il punto decisivo, prima Mackenzie McDonald metta il punto esclamativo.

Andamento identico per la Repubblica Ceca, al debutto del capitano Tomas Berdych: sono Jiri Lehecka e Tomas Machac a consentire una partenza solida ai cechi, con il secondo che poi fa coppia con Jakub Mensik per la vittoria per 6-3 6-1 nel doppio contro Chung/Nam. Al secondo turno di qualificazioni di Coppa Davis si affronteranno proprio Stati Uniti e Repubblica Ceca.

Serbia subito out, passa la Danimarca

Tra i risultati che più fanno rumore, poi, c’è sicuramente la vittoria della Danimarca sulla Serbia. Il capitano danese, Frederik Nielsen, punta tutto sulla sua stella più luminosa, Holger Rune, nonostante ieri si sia reso protagonista di una partenza negativa perdendo contro Hamad Medjedovic nel secondo incontro della sfida, dopo che Miomir Kecmanovic aveva battuto Elmer Moeller al debutto. Sotto 0-2, la Danimarca ha ribaltato completamente la situazione quest’oggi. Ingildsen/Rune hanno battuto Kecmanovic/Medjedovic, poi Rune ha superato lo stesso Kecmanovic per 6-2 6-4. Decisivo, quindi, il testa a testa tra Moeller e Medjedovic, con il primo che ha avuto la meglio per 1-6 6-4 6-3.

Passano il turno anche l’Argentina, che ha regolato per 3-2 la Norvegia e se la vedrà contro l’Olanda, e l’Australia. Avanti per 2-0 grazie alle vittorie di Alex de Minaur e Aleksandar Vukic, agli oceanici è bastata la vittoria di Ebden/Peers nel doppio per assicurarsi il passaggio del turno. Ancora, l’Austria si è imposta per 4-0 contro la Finlandia, mentre la Croazia ha vinto per 3-1 contro la Slovacchia.

A completare il quadro del primo turno delle qualificazioni della Coppa Davis saranno le partite in programma domani. In particolare sono quattro le serie che sono ancora in corso, con metà delle partite giocate oggi. La Spagna e la Francia hanno ben indirizzato i propri incontri e si sono portati sul 2-0 rispettivamente contro Svizzera e Brasile. Sull’1-1, invece, il confronto tra Cile e Belgio.