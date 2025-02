Michela Moioli sfiora per un soffio il secondo podio consecutivo nella gara 2 della tappa di Coppa del Mondo di Snowboard cross a Beidahu, in Cina. La bergamasca si è classificata quarta al termine di una finale intensa e combattuta, dove la britannica Charlotte Bankes ha bissato il successo ottenuto ieri, precedendo l’australiana Josie Baff e la svizzera Sina Siegenthaler. Con questi due successi Bankes balza in testa alla classifica generale con 250 punti, superando Lea Casta (oggi quinta), mentre Baff sale al secondo posto con 205 punti. Moioli è quarta anche in generale, con 162 punti all’attivo.

Dopo aver chiuso il round di qualificazione con il terzo tempo, Moioli ha saputo imporsi prima nei quarti su Karolina Hrusova, poi in semifinale su Josie Baff, dimostrando grande determinazione per arrivare a giocarsi il podio nella finale. L’atto decisivo ha visto l’azzurra duellare con Bankes per la prima posizione fino all’ultima curva, quando è stata superata prima da Baff e poi da Siegenthaler, che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Snowboard cross: Grondin vince la gara maschile

Per quanto riguarda la prova maschile, Lorenzo Sommariva è stato eliminato nei quarti di finale, dove ha chiuso al terzo posto dietro a Loan Bozzolo e Julian Tomas. Nel turno precedente, Sommariva aveva superato Tomas, mentre Omar Visintin, arrivato terzo, non ha passato il turno. La vittoria è andata al canadese Eliot Grondin, che ha replicato il successo della gara 1 e allungato il suo vantaggio in testa alla classifica generale. Alle sue spalle si sono piazzati il tedesco Leon Ulbricht e Bozzolo. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di Snowboardcross è fissato per il 14 e 15 febbraio a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. Venerdì 14 febbraio si terranno le qualificazioni, seguite dalla gara in notturna il giorno successivo, che sarà la quarta del circuito stagionale.