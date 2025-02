Si è conclusa a nella notte italiana a Val St. Come, in Canada, l’ultima tappa nordamericana della Coppa del Mondo di sci freestyle, con le emozionanti gare di dual moguls. I due leader di coppa, Mikael Kingsbury e Jaelin Kauf, hanno portato a casa il successo nelle rispettive gare, confermando il loro dominio nella disciplina. Tra le nevi di casa, Kingsbury ha confermato la sua superiorità, già dimostrata nella gara di ieri, servendo il bis. Dalla fase eliminatoria alla Big Final, il classe ’92 ha dato lezioni a tutti, superando con un totale di 22-13 il francese Benjamin Cavet, che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Completa il podio lo statunitense Nick Page, che sale sul terzo gradino battendo lo svedese Filip Gravenfors con un punteggio di 20-15 nella Small Final.

A fine gara Kingsbury ha commentato così il suo successo: “È incredibile. In cima ad ogni round, specialmente l’ultimo, riuscivo a sentire la folla. Volevo davvero, davvero vincere quella gara. È stata una notte pazzesca di duals, super veloce. Sono felice di aver vinto. È difficile trovare le parole, ma farlo consecutivamente a casa è qualcosa di surreale“. Per il canadese è la vittoria numero 96 in Coppa del Mondo, con il centesimo successo ormai a un passo.

Moguls Val St. Come: trionfo di Kauf

In campo femminile la statunitense Jaelin Kauf ha chiuso la sua gara con un punteggio impressionante di 35, che le ha permesso di portare a casa la vittoria grazie anche al ritiro della kazaka Anastassiya Gorodko nella Big Final. Ma il vero spettacolo è in semifinale, dove Kauf ha dovuto faticare per prevalere su Olivia Giaccio, con un punteggio strettissimo di 18-17. Per la statunitense si tratta di una rivincita dopo il secondo posto nell’individuale di venerdì: per lei è il sesto podio in otto gare stagionali, un ruolino di marcia impressionante. A completare il podio è la francese Perrine Laffont, che si è imposta nella Small Final con un 28-7 sull’altra americana Giaccio, portando a casa il terzo posto.

Azzurri nelle retrovie

Per quanto riguarda gli atleti italiani, quella di Val St. Come non è stata di certo una tappa da ricordare. Anche oggi giornata difficile, con poche luci nella prestazione complessiva. Massimo Bellucci ha chiuso la sua gara in 49esima posizione, mentre Manuela Passaretta ha concluso al 30esima posto, unica tra le donne a centrare gli ottavi, ma con un DNF che ha compromesso il suo percorso. Sofia Carla Timpone si è classificata invece 41esima, non riuscendo a superare le qualificazioni. La Coppa del Mondo di sci freestyle si sposterà verso lo Utah: Deer Valley ospiterà gli eventi di moguls, aerials e dual moguls dal 6 all’8 febbraio.