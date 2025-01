La stagione 2025 del tennis è appena cominciata, ma è già tempo di pensare anche alla Coppa Davis. L’edizione 2025 della competizione per squadre nazionali, che vede l’Italia due volte campione in carica, comincerà infatti dal 30 gennaio con il primo turno delle qualificazioni. Saranno tredici gli incontri, tra cui spicca la sfida di Copenhagen fra Danimarca e Serbia, che hanno ufficializzato i convocati: da un lato Holger Rune, dall’altro Novak Djokovic che, ranking alla mano, dovrebbero incrociarsi nel quarto singolare.

Altro top ten che ha risposto sì alla convocazione è Casper Ruud, stella della Norvegia che ospiterà l’Argentina mentre nell’Australia semifinalista nella scorsa edizione e attesa a Stoccolma dalla Svezia si rivede Nick Kyrgios, che non rappresenta il suo Paese addirittura dal 2019. Con lui anche Alex de Minaur, Jordan Thompson e Thanasi Kokkinakis. Per avere la meglio sul Brasile di Thiago Seyboth Wild e Joao Fonseca, la Francia si affiderà invece a Ugo Humbert e Arthur Fils, rispettivamente numero 14 e 20 del mondo. Le 13 qualificate si uniranno all’Olanda (che affronterà la vincente di Norvegia-Argentina) nel secondo turno che si disputerà fra il 12 e il 14 settembre e da cui usciranno le sette nazionali che assieme all’Italia campione in carica giocheranno la Final Eight di novembre.

Le sfide in programma per le qualificazioni di Coppa Davis

Norvegia vs Argentina (giovedì 30 e venerdì 31 gennaio) – Fjellhammar Arena, Oslo (cemento indoor)

Norvegia (capitano Anders Haseth): Casper Ruud, Nicolai Budkov Kjaer, Viktor Durasovic, Leyton Rivera, Lukas Hellum Lilleengen

(capitano Anders Haseth): Casper Ruud, Nicolai Budkov Kjaer, Viktor Durasovic, Leyton Rivera, Lukas Hellum Lilleengen Argentina (capitano Javier Frana): Francisco Cerundolo, Tomas Etcheverry, Mariano Navone, Horacio Zeballos, Andres Molteni

Svezia vs Australia (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – The Royal Tennis Hall, Stoccolma (cemento indoor)

Svezia (capitano Simon Aspelin): Elias Ymer, Leo Borg, Andre Goransson, Filip Bergevi

(capitano Simon Aspelin): Elias Ymer, Leo Borg, Andre Goransson, Filip Bergevi Australia (capitano Lleyton Hewitt): Alex de Minaur, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios

Belgio vs Cile (sabato 1 e domenica 2 febbraio) – Sporthal Alverberg, Hasselt (cemento indoor)

Belgio (capitano Steve Darcis): Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille, Joran Vliegen

(capitano Steve Darcis): Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille, Joran Vliegen Cile (capitano Nicolas Massu): Alejandro Tabilo, Nicolas Jarry, Cristian Garin, Tomas Barrios Vera, Matias Soto

Canada vs Ungheria (sabato 1 e domenica 2 febbraio) – IGA Stadium, Montreal (cemento indoor)

Canada (capitano Frank Dancevic): Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil, Liam Draxl

(capitano Frank Dancevic): Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil, Liam Draxl Ungheria (capitano Kornel Bardoczky): Fabian Marozsan, Marton Fucsovics, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Adam Jilly

Austria vs Finlandia (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – Multiversum Schwechat, Schwechat (terra rossa indoor)

Austria (capitano Jurgen Melzer): Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Filip Misolic, Lucas Miedler, Alexander Erler

(capitano Jurgen Melzer): Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Filip Misolic, Lucas Miedler, Alexander Erler Finlandia (capitano Jarkk0 Nieminen): Otto Virtanen, Eero Vasa, Oskari Paldanius, Harri Heliovaara, Patrik Niklas-Salminen

Israele vs Germania (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – sede ancora da decidere

Le squadre verranno annunciate quando sarà deciso il luogo e la superficie dell’incontro

Giappone vs Gran Bretagna (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – Bourbon Beans Dome, Miki (cemento indoor)

Giappone (capitano Go Soeda): Yoshito Nishioka, Taro Daniel, Kei Nishikori, Yosuke Watanuki, Takeru Yuzuki

(capitano Go Soeda): Yoshito Nishioka, Taro Daniel, Kei Nishikori, Yosuke Watanuki, Takeru Yuzuki Gran Bretagna (capitano Leon Smith): Cameron Norrie, Jacob Fearley, Billy Harris. Neal Skupski

Taipei vs Stati Uniti (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – Taipei Tennis Center, Taipei City (cemento indoor)

Taipei (capitano Lu Yen-Hsun): Tseng Chun-Hsin, Wi Tung-Lin, Hsu Yu-Hsiou, Huang Tsung-Hao, Ray Ho

(capitano Lu Yen-Hsun): Tseng Chun-Hsin, Wi Tung-Lin, Hsu Yu-Hsiou, Huang Tsung-Hao, Ray Ho Usa (capitano Bob Bryan): Alex Michelsen, Marcos Giron, Mackenzie McDonald, Rajeev Ram, Austin Krajicek

Repubblica Ceca vs Corea del Sud (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – RT Torax Arena, Ostrava (cemento indoor)

Repubblica Ceca (capitano Tomas Berdych): Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek, Maxim Mrva

(capitano Tomas Berdych): Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek, Maxim Mrva Corea del Sud (capitano Chung Jongsam): Kwon Soonwoo, Gerard Campana Lee, Shin Sanhui, Nam Jisung, Chung Yun Seong

Danimarca vs Serbia (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – Royal Arena, Copenhagen (cemento indoor)

Danimarca (capitano Frederik Nielsen): Holger Rune, Elmer Moeller, August Holmgreen, Johannes Ingildsen

(capitano Frederik Nielsen): Holger Rune, Elmer Moeller, August Holmgreen, Johannes Ingildsen Serbia (capitano Viktor Troicki): Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic, Hamad Medjedovic, Laslo Djere

Svizzera vs Spagna (sabato 1 e domenica 2 febbraio) – Swiss Tennis Arena, Biel (cemento indoor)

Svizzera (capitano Severin Luthi): Jerome Kym, Marc-Andrea Huester, Remy Bertola, Dominic Stricker

(capitano Severin Luthi): Jerome Kym, Marc-Andrea Huester, Remy Bertola, Dominic Stricker Spagna (capitano David Ferrer): Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Alejandro Davidovich Fokina, Pablo Carreno Busta

Croazia vs Slovacchia (venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio) – Dvorana Gradski vrt, Osijek (cemento indoor)

Croazia (capitano Velimir Zovko): Duje Ajdukovic, Marin Cilic, Borna Gojo, Mate Pavic, Nikola Mektic

(capitano Velimir Zovko): Duje Ajdukovic, Marin Cilic, Borna Gojo, Mate Pavic, Nikola Mektic Slovacchia (capitano Tibor Toth): Jozef Kovalik, Lukas Klein, Milos Karol, Norbert Gombos, Alex Molcan

Francia vs Brasile (sabato 1 e domenica 2 febbraio) – Palais des Sports Jean Ros, Orleans (cemento indoor)