Qualificazioni Atp Marsiglia 2024: Zeppieri avanza, Gigante fuori contro Herbert

Giornata dolce amara per il tennis azzurro nelle qualificazioni dell’Atp 250 di Marsiglia. In mattinata infatti si è interrotta subito la corsa di Matteo Gigante, sconfitto in due set dall’esperto Pierre-Hugues Herbert. Il transalpino si è dimostrato molto solido al servizio, concedendo poche opportunità al tennista romano e chiudendo 7-6(5) 6-4 in un’ora e 41 minuti. A risollevare la situazione ci ha pensato Giulio Zeppieri, seconda testa di serie delle quali, che ha vinto in scioltezza la sua gara contro lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo. Dopo un primo set equilibrato e vinto 7-5 dall’italiano, nel secondo parziale non c’è stata storia, con il classe 2001 che ha chiuso 6-2. Per accedere al tabellone principale Zeppieri ora affronterà nel secondo turno delle qualificazioni il vincente del derby francese tra Hemery e Grenier.