Serie B 2023/2024, scatto salvezza Sudtirol: vittoria per 2-1 ad Ascoli

Il Sudtirol batte l’Ascoli 2-1 in trasferta e sale a 27 punti in classifica, cinque in più degli uomini di Fabrizio Castori. La serata dei bianconeri inizia in salita già al 26′, quando Pedro Mendes è costretto a lasciare il posto a Rodriguez per un problema fisico. Nel recupero del primo tempo il Sudtirol sblocca il risultato e lo fa con una rete di Tait. Il classe 1993, bandiera del club trentino, però è anche l’autore dello sfortunato autogol che ad inizio ripresa (al 56′) regala il pari all’Ascoli. Nel finale però il Sudtirol ha la forza di ritrovare il gol del vantaggio. Merito di Masiello che al 78′, dopo un errore di Rodriguez, dialoga con Casiraghi e realizza il 2-1 definitivo. Nel prossimo turno l’Ascoli sfiderà il Catanzaro, mentre il Sudtirol dovrà vedersela con il Venezia.