Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2023: saranno due le wild card maschili

Saranno due le wild card maschili assegnate dalle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Con l’ingresso diretto di Francesco Maestrelli nelle qualificazioni del Masters 1000 romano, si è liberata ufficialmente una wild card per il tabellone cadetto, che sarà dunque assegnata tramite il torneo che dal 2 maggio si sta giocando sui campi del Foro Italico. Inizialmente prevista solo per il vincitore, saranno invece entrambi i finalisti a beneficiare dell’invito; al momento è ancora una quella prevista per il femminile, anche se con l’ingresso diretto in main draw di Lucia Bronzetti la situazione potrebbe cambiare. Le semifinali delle Prequalificazioni si giocheranno venerdì 5 maggio, in campo Julian Ocleppo vs Federico Arnaboldi e Stefano Napolitano vs Giorgio Tabacco.