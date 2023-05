Lazio e Libertà denuncia: “Un nostro socio aggredito prima della partita col Sassuolo”

“Era già successo, è successo ancora. Ieri sera un nostro socio è stato intimidito e aggredito vicino a piazza Mancini prima della partita, in quanto socio di Lazio e libertà”. Lo ha denunciato l’account Twitter di Lazio e libertà, l’associazione di tifosi biancocelesti che si battono per eliminare lo stereotipo del laziale fascista introducendo valori inclusivi allo stadio: “Ci dispiace e non ne capiamo il motivo. Qualcuno ci rimprovera di introdurre messaggi divisivi, quando noi vogliamo solo un tifo che non si macchi di episodi di razzismo o di apologia di reato”.