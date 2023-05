Armando Izzo condannato a 5 anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva

La sesta sezione penale del Tribunale di Napoli ha condannato Armando Izzo a 5 anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il coinvolgimento di Izzo nel processo nato dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia sul clan camorristico Vanella Grassi riguardava presunti casi di partite combinate, risalenti al campionato di serie B 2013-2014, stagione in cui l’attuale difensore del Monza militava nell’Avellino.

Izzo è stato condannato per il capo d’imputazione relativo alla partita Modena-Avellino e assolto per il capo d’imputazione relativo alla partita Avellino-Reggina. Il pm della Dda partenopea Maurizio De Marco aveva chiesto per Izzo 4 anni e 10 mesi di reclusione. I legali del calciatore, Rino Nugnes e Stefano Montone, hanno annunciato l’impugnazione in appello della sentenza.