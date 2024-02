Pietrangeli: “Sinner ha fatto benissimo a non andare a Sanremo”

Ospite alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Nicola Pietrangeli è tornato a parlare di Sinner: “Ho detto qualche tempo fa che sarà difficile per lui vincere i miei tornei, che sono una cinquantina, potremmo riparlarne ma cercavo solo di dire questo e nulla di più. Tanto che quando l’ho spiegato a Jannik lui si è messo a ridere, ha capito. Non sono un rosicone, sarebbe davvero stupido in questo caso“. Incalzato dalle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su chi sia più forte tra lui, Sinner, Panatta, l’ex capitano della Nazionale di Davis ha tagliato corto: “I risultati si vedono a fine carriera“. Su quale sia il migliore dei tre a livello di gioco invece dice: “Il più divertente tra noi tre è Adriano, aveva un gioco brillante, divertente, spettacolare. Il mio gioco era un po’ più tipo Medvedev con uno stile migliore. Sinner ha lo stile di oggi, lui incarna il tennis attuale, quello di due pesi massimi che si danno dei cazzotti“. Infine su Sanremo: “Secondo me ha fatto benissimo a non andare, lui ora si deve concentrare sul continuare a vincere in campo“.