Frosinone-Milan, Di Francesco: “Scelte obbligate per gli infortuni, dovremo essere determinati”

La parola alla vigilia di Frosinone-Milan è infortuni. Lo ha sottolineato Eusebio Di Francesco, che in conferenza stampa ha elencato i tanti assenti tra le fila dei ciociari: “Non ci saranno Oyono, Bonifazi, Lusuardi, Cuni, Marchizza, Kalaj, Ghedjemis, Zortea e Baez. Lirola invece torna tra i convocati e anche Monterisi sta bene. Nonostante le scelte obbligate, manderò in campo i giocatori anche in base agli avversari. Affrontiamo una squadra che ha gamba e che non reputo in difficoltà. E’ vero che hanno pareggiato contro il Bologna, ma ad Udine avevano dominato per mezz’ora. E poi sono ancora in Europa“.

“Rispetto alla gara d’andata sono cambiate tante cose e vari interpreti. Guardando le squadre, sulla carta noi non avremmo modo di competere ma dobbiamo alzare la nostra qualità. Bisognerà essere più determinati dei nostri avversari e stare in partita per più minuti: ci stiamo lavorando – ha proseguito Di Francesco – A livello di motivazioni è una gara come un’altra. A mio avviso bisogna sempre provare a vincere, anche se il pareggio può essere cosa giusta. Pensiamo a rifare i punti dell’andata per raggiungere la quota salvezza di 38 punti“.

Infine, il tecnico dei laziali si è soffermato sui singoli: “Seck è un giocatore diverso rispetto agli altri che abbiamo e spero che possa darci subito dare una mano. Caso non verrà convocato così come Baez e Bidaoui visto che avevano le valigie pronte. Valeri potrà aiutarci anche se non gioca da sette mesi: per quanto mi riguarda è a disposizione. Bonifazi? Ha un dolore al ginocchio, spero di riaverlo contro la Roma. Stesso discorso per Zortea, che ha uno stiramento al flessore“.