Combinata nordica, CdM Seefeld: vince il solito Riiber, quattordicesimo Costa

Vittoria numero 66 in Coppa del Mondo per Jarl Magnus Riiber, che ha dettato legge anche a Seefeld, in Austria, firmando il nono successo stagionale. Il talento norvegese aveva già messo in ghiaccio la vittoria sul trampolino Hs109 ed ha amministrato il vantaggio senza correre rischi, chiudendo la seguente prova di 7,5 km in 18’40″6. Secondo posto a 38″1 per un altro norvegese, Jørgen Gråbak, mentre ha completato il podio il beniamino di casa Johannes Lamparter. Giornata positiva anche per i colori azzurri grazie al 14° posto di Samuel Costa, 14° a 1’20”. E non mancano i rimpianti dato che l’italiano si era temporaneamente persino trovato in quarta piazza, salvo poi essere scavalcato e veder sfumare la top 10. Più indietro Aaron Kostner, 27° a 2’29, Iacopo Bortolas, 40° a 3’54, Raffaele Buzzi, 44° a 4’11, e Domenico Mariotti 55°.

Parla norvegese anche la Gundersen femminile di Seefeld, vinta da Ida Marie Hagen. Già vittoriosa nel segmento di salto, le è bastato amministrare il vantaggio nella prova di 5 km sugli sci, staccando di circa un minuto la connazionale Leinan Lund, ancora seconda. Sul gradino più basso del podio la tedesca Nathalie Armbruster, capace di precedere detentrice della Sfera di Cristallo Gyda Westvold Hansen. Quarta vittoria stagionale per Hagen, che si conferma l’atleta da battere anche in ottica classifica generale. Per quanto riguarda le azzurre, Daniela Dejori si è classifica nona (tre posizioni recuperate dopo il 12° posto nel salto); 15^ invece Veronica Gianmoena.