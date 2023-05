Pegula-Kudermetova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Jessica Pegula se la vedrà contro Veronika Kudermetova nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La statunitense, finalista della passata edizione, è la maggiore indiziata per andare avanti secondo le quote dei bookmakers. Agli ottavi di finale ha sbarrato la strada alla nostra Martina Trevisan, uscita sconfitta dopo tre set molto combattuti. Ora dall’altra parte troverà la russa, uscita vittoriosa dal derby contro la più quotata connazionale Daria Kasatkina (sempre in tre set).

Tra le due giocatrici non ci sono precedenti all’attivo da dover registrare. In palio c’è una semifinale prestigiosa contro la numero uno del mondo Iga Swiatek oppure la croata Petra Martic, protagoniste in serata dell’ultimo quarto di finale del tabellone femminile. Per Pegula si tratterebbe del quarto penultimo atto negli ultimi cinque tornei dopo quelli ottenuti sul veloce di Doha, Dubai e Miami e l’ultimo raggiunto sulla terra verde di Charleston. Kudermetova proverà a fermarne l’impeto nonostante la stanchezza. In tutte e tre le apparizioni sul rosso madrileno, infatti, ha avuto bisogno del terzo e decisivo set per avere ragione delle proprie avversarie.

Pegula e Kudermetova scenderanno in campo oggi (mercoledì 3 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Pegula e Kudermetova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.