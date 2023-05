Alcaraz-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Carlos Alcaraz affronterà Karen Khachanov ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Il tennista spagnolo è reduce da una netta vittoria ai danni di Zverev e, partita dopo partita, si conferma il chiaro favorito per la vittoria finale. Sulla sua strada trova però un avversario molto ostico come il russo Khachanov, che dopo gli exploit in Australia e a Miami si sta confermando anche sulla terra rossa. Karen è numero 11 del ranking e numero 9 della Race e potrà dare del filo da torcere ad Alcaraz. Inutile dire che a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Carlitos, il quale potrà anche godere del sostegno del pubblico di casa. Lo spagnolo è anche avanti 2-0 nei precedenti (entrambi giocati su terra).

Alcaraz e Khachanov scenderanno in campo oggi, mercoledì 3 maggio, non prima delle ore 16. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.