LIVE – Paolini-Zheng 2-6 3-6, semifinale Wta Zhengzhou 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Zheng, incontro valevole per la prima semifinale del torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor). Prosegue il momento d’oro della toscana, che nei quarti di finale ha dominato le operazioni contro l’esperta tedesca Laura Siegemund. Tra lei e la finale numero quattro della carriera sul circuito maggiore c’è un’altra tennista decisamente in forma come la padrona di casa, reduce dall’agile vittoria nei confronti della più quotata ucraina Anhelina Kalinina. Si prospetta un match molto lottato ed equilibrato.

Le due giocatrici, infatti, in questa stagione stanno disputando il miglior tennis della loro carriera. L’unico scontro diretto è stato appannaggio della potente cinese, che a fine luglio è riuscita ad imporsi in tre set su Paolini nella finale del WTA 250 di Palermo. In quell’occasione, tuttavia, la superficie in questione era la terra battuta. La vincitrice troverà nell’ultimo atto una tra la russa Daria Kasatkina oppure la ceca Barbora Krejcikova, protagoniste della seconda semifinale di giornata. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Zheng pianificate come secondo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali).

PAOLINI-ZHENG 2-6 3-6 (semifinale WTA 500 Zhengzhou 2023)

Un doppio fallo di Jasmine Paolini regala la vittoria in un’ora e sedici minuti a Zheng che si impone 6-2 6-3 e si qualifica per la seconda finale della sua stagione. Affronterà una tra Daria Kasatkina e Barbora Krejcikova

SECONDO SET – Zheng sale 0-40. Tre match point

SECONDO SET – Rovescio in rete di Zheng! Paolini strappa il servizio e recupera uno dei due break: 3-5

SECONDO SET – Due palle break Paolini

SECONDO SET – Break Zheng! Alla quarta chance la cinese strappa il servizio e vince il terzo game su tre ai vantaggi di questo set. Dopo il cambio campo, potrà servire per il set

SECONDO SET – Paolini cancella la palla break

SECONDO SET – Palla break Zheng

SECONDO SET – Zheng tiene il turno di battuta e sale 4-2

SECONDO SET – Break Zheng! Nel secondo game consecutivo ai vantaggi, Paolini ha due chance per il 3-2. Ma alla fine è la cinese a spuntarla che sale 3-2

SECONDO SET – Palla break ai vantaggi per Zheng

SECONDO SET – Zheng cancella la palla break e ai vantaggi tiene il servizio: 2-2

SECONDO SET – PALLA BREAK PAOLINI

SECONDO SET – Zheng alza la voce con il servizio e dritto: 30-30

SECONDO SET – Momento positivo per Paolini: 0-30

SECONDO SET – Game a zero Paolini! 2-1

SECONDO SET – CONTROBREAK PAOLINI! Il gran punto iniziale le ha dato coraggio. Zheng invece ha iniziato ad offrire i primi regali

SECONDO SET – Due palle break per Paolini, le prime del match

SECONDO SET – Dritto a rete dell’azzurra: 15-30

SECONDO SET – Paolini sale 0-30

SECONDO SET – Altro break in apertura di Zheng. Mazzata pesantissima su Paolini

SECONDO SET – Rovescio largo di Paolini: 15-30

SET ZHENG. Due ace nell’ottavo game vinto a zero dalla cinese. Fin qui il 100% dei punti vinti con la prima di servizio (8/8)

PRIMO SET – Paolini sale 40-0, Zheng si prende la scena con una gran risposta. Alla seconda chance, però, Paolini accorcia. Zheng avanti 5-2

PRIMO SET – Game a zero per Zheng: 5-1

PRIMO SET – Ace del 40-0 per Zheng

PRIMO SET – Secondo break (stavolta a 15) di Zheng. La cinese sale 4-1

PRIMO SET – Dritto in corridoio di Jasmine: 15-15

PRIMO SET – Game Zheng che sale 3-1

PRIMO SET – Il primo ace della partita è di Zheng: 30-15

PRIMO SET – Game a zero per Paolini: 1-2

PRIMO SET – Zheng tiene il servizio a 15 e conferma il break di vantaggio: 2-0

PRIMO SET – C’è il break in apertura di Zheng. Dritto impreciso di Paolini: 0-1

PRIMO SET – Palla break per Zheng

PRIMO SET: Subito 15-15

PRIMO SET – Paolini parte al servizio

12:20 – Benvenuti! A breve la semifinale tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng.