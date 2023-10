Hurkacz-Korda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Hubert Hurkacz affronterà Sebastian Korda nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Il polacco nel corso dei suoi primi anni di carriera ha certamente dimostrato di essere sempre pronto a sfruttare le occasioni. Qui a Shanghai non ha dovuto eliminare alcuna testa di serie per arrivare al penultimo atto dove si ritroverà contro un Korda che invece ha dato spettacolo prima contro Medvedev al secondo turno, poi nei quarti contro Shelton. Il giovane statunitense è in gran forma, reduce da ottimi tornei anche nelle settimane precedenti, ma secondo i bookmakers a partire leggermente con i favori del pronostico è Hurkacz.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI