Paolini-Sorribes Tormo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Sara Sorribes Tormo nella prima semifinale del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Per il secondo anno consecutivo l’azzurra ha raggiunto il penultimo atto. Nei quarti di finale, sotto per 3-1 e 0-40 nel set decisivo, ha messo a segno una splendida rimonta per avere la meglio nei confronti della russa Daria Kasatkina (numero undici del ranking mondiale).

Per lei adesso c’è la top cento spagnola che, dopo aver avuto bisogno di tre parziali al primo turno per domare Elisabetta Cocciaretto, ha inserito il pilota automatico nelle successive due uscite. Le due non si sono ancora affrontate a livello di circuito maggiore. La partita si preannuncia molto equilibrata tra due giocatrici che amano lo scambio lungo. Paolini, complice anche la maggiore classifica, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. La toscana va a caccia della terza finale tra le grandi, quella che sarebbe la prima stagionale e in assoluto sulla terra rossa.

Paolini e Sorribes Tormo scenderanno in campo oggi (sabato 22 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Paolini e Sorribes Tormo garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.