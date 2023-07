Monza-Giana Erminio oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 16:30 di oggi, sabato 22 luglio, il Monza sfiderà la Giana Erminio nella seconda amichevole del precampionato biancorosso. Dopo il 5-0 rifilato al Real Vicenza, i biancorossi di Raffaele Palladino cercano altre risposte dopo i primi giorni di preparazione fisica. La sorpresa della passata stagione non vuole smettere di stupire e, in attesa dei colpi sul mercato, vuole regalare una bella prestazione ai suoi tifosi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Sky GO e NOW. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto.

IL LIVE DEL MATCH