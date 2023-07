Paolini-Kasatkina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Daria Kasatkina nei quarti di finale del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. La toscana è reduce da due vittorie in tre set, quelle ottenute rispettivamente ai danni dell’olandese Arantxa Rus e dell’ucraina Dayana Yastremska. Per il secondo anno consecutivo potrebbe raggiungere la semifinale dell’appuntamento sul rosso siciliano, dove troverebbe una tra la spagnola Sara Sorribes Tormo oppure la francese Clara Burel.

Prima, però, deve riuscire nell’impresa di domare la russa, numero undici del ranking mondiale. Quest’ultima al primo turno ha estromesso in tre set la nostra Martina Trevisan per poi lasciare soltanto quattro giochi alla qualificata connazionale Tatiana Prozorova. Paolini, nonostante conduca per 2-1 il bilancio degli scontri diretti (tutti e tre andati in scena sulla terra), partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Uno dei precedenti si è disputato proprio sui campi di Palermo tre anni fa. In quell’occasione si trattava del primo turno e l’azzurra s’impose in rimonta dopo più di tre ore di battaglia.

Paolini e Kasatkina scenderanno in campo oggi (venerdì 21 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Paolini e Kasatkina garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.