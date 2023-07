Olbia-Cagliari oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 21:00 di venerdì 21 luglio il Cagliari sfiderà l’Olbia al Trofeo Sardegna 2023. Assenti Capradossi, Delpupo, Desogus, Lapadula, Mancosu e Nandez, che seguiranno un programma di allenamento personalizzato ad Asseminello. Tra i 24 convocati spiccano anche i nuovi acquisti Augello, Jankto, Scuffet, Sulemana e l’ultimo arrivato in casa rossoblù, Oristanio, ufficializzato nella giornata di ieri. La partita sarà trasmessa su Sportitalia e su Tele Regione Live, sia sul canale che in streaming. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

