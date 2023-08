Paolini-Gauff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Coco Gauff nei quarti di finale del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. La toscana, dopo aver perso il primo set contro Elena Rybakina agli ottavi, ha potuto beneficiare del ritiro della kazaka nelle battute finali del secondo per via di un problema fisico. Per la prima volta è riuscita a fare il proprio ingresso tra le migliori otto giocatrici in un appuntamento di questa caratura. In Ohio è reduce da cinque partite vinte consecutivamente, lei che è partita dalle qualificazioni.

Adesso trova un ostacolo molto difficile come la diciannovenne statunitense, che recentemente ha sollevato al cielo il trofeo in quel di Washington. Tra le due un solo precedente all’attivo da registrare, vinto da Gauff in tre set nel 2021 sul cemento outdoor di Adelaide. Paolini partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Servirà l’ennesima bella performance a Jasmine per potersi garantire una semifinale contro una tra la numero uno del mondo Iga Swiatek oppure la ceca Marketa Vondrousova, regina di Wimbledon nello scorso mese di luglio.

SEGUI IL LIVE DI PAOLINI-GAUFF

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Gauff scenderanno in campo oggi (venerdì 18 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Paolini e Gauff garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.