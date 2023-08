Alcaraz-Purcell oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Max Purcell nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Lo spagnolo si è appena preso la rivincita sull’americano Tommy Paul, suo giustiziere la settimana scorsa a Toronto. Tra lui e la semifinale contro uno tra l’australiano Alexei Popyrin oppure il polacco Hubert Hurkacz c’è un altro giocatore aussie, passato addirittura attraverso le qualificazioni. Quest’ultimo sta sorprendendo tutti avendo battuto, tra gli altri, il norvegese Casper Ruud e lo svizzero Stan Wawrinka. Alcaraz partirà largamente favorito contro l’australiano, contro cui sarà il primo scontro diretto della carriera.

Alcaraz e Purcell scenderanno in campo oggi (venerdì 18 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport. Questo monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà match di quarti di finale tra Alcaraz e Purcell garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.