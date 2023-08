LIVE – Paolini-Gauff, quarti di finale Wta Cincinnati 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Gauff, incontro valevole per i quarti di finale del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (cemento outdoor). La toscana, dopo aver perso il primo set contro Elena Rybakina agli ottavi, ha potuto beneficiare del ritiro della kazaka nelle battute finali del secondo per via di un problema fisico. Per la prima volta è riuscita a fare il proprio ingresso tra le migliori otto giocatrici in un appuntamento di questa caratura. Paolini in Ohio è reduce da cinque partite vinte consecutivamente, lei che è partita dalle qualificazioni.

Adesso trova un ostacolo molto difficile come la diciannovenne statunitense, che recentemente ha sollevato al cielo il trofeo in quel di Washington. Tra le due un solo precedente all’attivo da registrare, vinto da Gauff in tre set nel 2021 sul cemento outdoor di Adelaide. Paolini partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Servirà l’ennesima bella performance a Jasmine per potersi garantire una semifinale contro una tra la numero uno del mondo Iga Swiatek oppure la ceca Marketa Vondrousova, regina di Wimbledon nello scorso mese di luglio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Gauff pianificate come terzo incontro della giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali).

