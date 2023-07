Noha Akugue-Rus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

Noma Noha Akugue se la vedrà contro Arantxa Rus nell’ultimo atto del WTA 250 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Impresa della diciannovenne wild card di casa, riuscita a qualificarsi per la prima finale della carriera a livello di circuito maggiore. Ne sa qualcosa anche la nostra Martina Trevisan, battuta dalla mancina teutonica nei quarti di finale. Adesso per quest’ultima c’è la top cento olandese, grande esperta di questa superficie e ormai da anni abituata a giocare su certi palcoscenici. Dati questi motivi, sarà proprio Rus a partire ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Noha Akugue, però, avrà dalla propria parte il folto pubblico di casa e non vuole interrompere qui il proprio cammino da sogno.

Noha Akugue e Rus scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Noha Akugue e Rus garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.