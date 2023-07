Cocciaretto-Bondar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Anna Bondar nella semifinale del WTA 250 di Losanna 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Già certo di ritoccare il proprio best ranking e debuttare in top 35, la giocatrice azzurra vuole continuare a sognare e mette nel mirino la finale del torneo elvetico. A separarla c’è l’ungherese Bondar, protagonista di una settimana estremamente positiva caratterizzata soprattutto dalla vittoria ai danni di Mirra Andreeva. Bondar ha vinto l’unico precedente lo scorso anno sulla terra rossa di Budapest, ma dodici mesi dopo le dinamiche sono cambiate e secondo i bookmakers sarà Cocciaretto a scendere in campo con i favori del pronostico.

Cocciaretto e Bondar scenderanno in campo sabato 29 luglio, alle ore 12.00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di semifinale tra Cocciaretto e Bondar garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.