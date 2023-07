Scozia-Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming test match rugby maschile 2023

Tutto pronto per Scozia-Italia, partita valevole per le Summer Nations Series 2023 di rugby maschile. Gli uomini di coach Kieran Crowley scendono in campo per un importante test match nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali, in programma in Francia tra l’8 settembre ed il 28 ottobre di quest’anno. Gli azzurri hanno la possibilità di confrontarsi con un grande avversario e provare a trovare il giusto ritmo gara e la giusta intesa di gioco. Dall’altra parte ci sarà la compagine scozzese, che vuole vincere davanti al proprio pubblico. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 italiane di sabato 29 luglio sul campo del Murrayfield Stadium di Edinburgo, in Gran Bretagna. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Scozia-Italia delle Summer Nations Series 2023.

STREAMING E TV – La partita Scozia-Italia delle Summer Nations Series 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale visibile per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e Now Tv, oltre che in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.