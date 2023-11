Next Gen Atp Finals 2023, grande affermazione di Cobolli all’esordio: batte in quattro set Stricker

Partono alla grande le Next Gen ATP Finals di Jeddah per Flavio Cobolli, che sovverte il pronostico e supera Dominic Stricker in quattro set. Un match in cui l’azzurro ha incontrato spesso e volentieri difficoltà al servizio, ma si è dimostrato semplicemente perfetto nei momenti determinati della contesa. Formidabile sui ‘deciding point’ il classe ’02 romano, che ha annullato 11 palle break su 12 concesse all’avversario n°94 del ranking mondiale. Vittoria all’esordio, con lo score complessivo di 4-2 3-4(7) 4-1 4-2, per l’azzurro, che raggiunge Arthur Fils in testa alla classifica del girone.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

MONTEPREMI

LA CRONACA – Cobolli parte con qualche difficoltà al servizio, costretto al deciding point nei suoi primi due games di servizio. Il romano riesce ad aggiudicars il punto decisivo in entrambe le occasioni, e quando è chiamato a rispondere sul 3-2 in suo favore, piazza anche la zampata vincente. Con un passante di dritto ottiene il break e chiude il set per 4-2. Nella seconda frazione Cobolli riesce ancora a tenere un turno di battuta sull’1-2 al deciding point, ma questa volta non trova mai le misure in risposta per rendersi pericoloso. Si arriva al tie-break, con Stricker che va subito avanti e fa corsa di testa. Flavio non molla, annulla un paio di set point ma alla fine è costretto ad arrendersi al terzo per 4-3(7).

Nel terzo parziale è il romano ad andare per primo in crisi, finendo sotto 0-40 nel game d’apertura al servizio. Quattro punti di fila, un altro deciding point vinto, e l’azzurro però riesce a risalire fino all’1-0. Ancora una volta il classe ’02 italiano si dimostra coraggioso nei momenti importanti e si aggiudica altri tre games tutti al deciding point per chiudere 4-1. Gli errori di Stricker aumentano e Flavio ottiene subito il break per l’1-0. L’elvetico riesce per la prima volta a togliere la battuta all’azzurro per l’1-1, ma un nuovo break riporta avanti il nostro sul 2-1. Sul 3-1 lo svizzero annulla un match point, ma è solo questione di minuti: Cobolli tiene la battuta e chiude 4-2.