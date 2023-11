Cagliari, sbloccati i fondi della regione per il nuovo stadio: è corsa contro il tempo per gli Europei 2032

Anche la Giunta regionale della Sardegna ha detto sì: c’è il via libera per trasferire il finanziamento di 50 milioni di euro al Comune di Cagliari per la realizzazione del nuovo stadio “Gigi Riva”. La delibera è stata approvata oggi e ora sarà corsa contro il tempo per non sprecare la chance degli Europei 2032. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha dichiarato: “All’esito dei percorsi ho già inoltrato al Comune di Cagliari il testo dell’accordo affinché possa essere sottoscritto. A quel punto sarò io a emanare un decreto che sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. Finisce così una querelle che smentisce che la Regione non volesse realizzare questo stadio. I fondi non sono mai stati in discussione, ora il Comune può procedere speditamente. Un minuto dopo il ritorno del testo approvato emanerò il decreto“. Le cifre dell’accordo di programma sono le seguenti: 3 milioni subito, 15 per l’anno 2024, 12 per il 2025 e infine 20 per il 2026. Il Comune di Cagliari dovrà invece “sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza“. Per lo stadio, oltre i 50 milioni della Regione, è prevista la spesa di altri 109 milioni circa tra club e Comune di Cagliari.