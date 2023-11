MotoGP, Bagnaia soddisfatto: “Mi sono trovato bene con il nuovo motore”

Il campione del mondo di MotoGP Pecco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito ai test di Valencia in cui ha potuto provare il nuovo motore: “Sono soddisfatto, mi sono trovato bene. È un buon punto di partenza, ha dei pro e contro come sempre ma secondo ma ha un grandissimo margine di crescita. Ci saranno da fare dei piccoli step, gli ultimi due anni sono stati molto complicati per il motore, ma voglio comunque aspettare la Malesia“. Il pilota della Ducati ha poi proseguito: “Sia con le gomme nuove che con quelle usate siamo stati molto veloci, anche con la gomma finita abbiamo avuto una certa costanza. Sono contento però è presto per dirlo, poi Valencia non è un grandissimo banco di prova per testare la moto, bisogna aspettare e andare in una pista con poco grip“.