Naomi Osaka torna a giocare a Brisbane: “Mi è tornato l’amore per questo sport dopo la maternità”

La giapponese Naomi Osaka farà il suo ritorno in campo a Brisbane, dopo un’assenza che dura da settembre 2022 dopo il ritiro dal secondo turno del Pan Pacific Open a Tokyo a causa di problemi di salute mentale. Nel frattempo ha dato alla luce la figlia Shai, e non ha guardato nessuna partita di tennis fino a Wimbledon dell’anno scorso. “Subito dopo Tokyo, per circa un mese, forse stavo pensando al ritiro perché sentivo che tutta la mia gioia per questo sport se n’era andata – ha rivelato all’apertura della stagione del Brisbane International -. Mi sentivo come se non fosse giusto, sia per le persone che guardavano che per me. Poi però ho pensato che gioco a tennis da quando avevo tre anni e ci sono così tante altre cose che voglio fare“.

L’ex numero uno del mondo ha proseguito: “Nel tempo che ho trascorso lontano dal campo, ho apprezzato molto di più questo sport. Penso che diventare mamma abbia cambiato molto la mia mentalità, ora sono molto più aperta, più paziente, e mi sento anche più forte fisicamente“. Osaka si è aggiudicata una wildcard per Brisbane e affronterà la tedesca Tamara Korpatsch al primo turno. “Mi sento decisamente nervosa, non gioco una partita da molto tempo, ma sono competitiva quindi voglio vincere – ha detto la giapponese -. Ci sono un sacco di cose che succedono nella mia testa, ma la cosa più importante è entrare in campo e assorbire tutta l’energia e sperimentare l’atmosfera. È qualcosa di cui farò sicuramente tesoro“.