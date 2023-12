Premier League 2023/24, il Chelsea torna alla vittoria: 2-3 al Luton Town

In una stagione che rischia di catalogarsi come amara ed anonima, il Chlesea è ritornato alla vittoria in Premier League su un campo difficile come quello della matricola Luton Town. Gli uomini di Pochettino hanno mostrato l’orgoglio dopo settimane difficili, con i tre punti che sono arrivati nella parte Blues di Londra.

Il Chelsea approccia bene il match, dimostrando di volere uscire dal periodo difficile che vivevano. La pressione ripaga i Blues, subito, dopo dodicimi minuti: la rete dello 0-1 porta il sigillo di Palmer, miglior in campo per gli uomini di Pochettino. Il Luton avverte il colpo subito e non riesce a reagire con il Chelsea che invece prende campo e guadagna autostima. Al 37esimo, prima della fine del primo tempo, è Madueke che porta sul doppio vantaggio. Nella ripresa una buona fas difensiva degli ospiti gli permettono di rimanere seramenamente sul doppio vantaggio, che poi, diventa triplo al 70esimo con la doppietta personale di Palmer. Il finale però testimonia le grandi difficoltà della squadra di Pochettino: al 80esimo Barkley, ex di turno, mette a segno la rete dell’1-3 ed al 85esimo Adebayo fa vivere gli ultimi minuti come un incubo per i Blues. Tre punti d’oro per il Chelsea.