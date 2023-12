Formazioni ufficiali Manchester City-Sheffield United, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Sheffield United, sfida valida per la ventesima giornata di Premier League 2023/2024. La squadra di Guardiola chiuderà il 2023 con quella che si prospetta una passeggiata di salute contro l’ultima della classe. Guai a sottovalutare l’impegno, ma la differenza di valori in campo è così marcata che gli ospiti avrebbero bisogno di un’impresa sportiva per avere la meglio di Rodri e compagni. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-SHEFFIELD UNITED

MANCHESTER CITY: In attesa

SHEFFIELD UNITED: In attesa