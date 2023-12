Musetti-Wong in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Hong Kong 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Chak Lam Coleman Wong nel primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Esordio piuttosto morbido per il carrarino, che affronta il diciannovenne padrone di casa. Quest’ultimo è classificato oltre la duecentesima posizione del ranking mondiale ed è entrato in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Musetti partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro vuole iniziare l’anno nel migliore dei modi per mettersi subito alle spalle il brutto finale di 2023. In palio per lui c’è un ottavo di finale abbastanza scorbutico contro uno tra il russo Pavel Kotov oppure il portoghese Nuno Borges.

Musetti e Wong scenderanno in campo tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio, con orario e campo ancora da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule per le prossime giornate di gara. La diretta televisiva dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, l’appuntamento avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio stagionale di Musetti, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole dei protagonisti.