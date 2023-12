Tathiana Garbin: “L’intervento è andato bene. Grazie per il sostegno”

“Ciao a tutti. L’intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del Prof. Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto”. Questo il messaggio pubblicato sui social dalla capitana azzurra di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin che si è sottoposta ad un secondo intervento per trattare un raro tumore. In settimana le azzurre hanno voluto far sentire da vicino la loro vicinanza, raggiungendola in ospedale.

Dopo la finale contro il Canada, aveva detto: “Oggi, desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione. La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute”.