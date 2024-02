Musetti sul brutto periodo: “I risultati ora non arrivano, ma il duro lavoro in allenamento porterà i suoi frutti”

Lorenzo Musetti è reduce dalla quarta sconfitta di fila in un primo turno, ma non demorde. Ai microfoni di Atp Media infatti, il tennista carrarino ha spiegato di come abbia fiducia nei duri allenamenti a cui si sta sottoponendo per cambiare il suo stile di gioco. In particolare, l’ex numero 15 del ranking, sta cercando di spostarsi verso un tennis più moderno e aggressivo, in cui cerca di colpire maggiormente con il dritto piuttosto che con il rovescio, data la superiore velocità che si riesce a creare. “Credo di avere molte frecce nel mio arco in termini di gioco. Dev però imparare a essere più sicuro e determinato su cosa devo fare in campo. Certe volte la cosa più semplice è quella che si rivela la più efficace. So che dire di voler essere più aggressivo è vaga come indicazione, ma è come il mio team vuole che sia. Ovviamente è importante saper scegliere i momenti giusti, ma credo di avere le capacità e il talento necessario per farlo“, ha spiegato l’azzurro.

Musetti ha poi proseguito, confermando di avere fiducia nel futuro: “Farò del mio meglio per essere un giocatore aggressivo, sin dai colpi di inizio gioco. Sto provando a trovare la giusta posizione in modo da essere più vicino alla linea di fondocampo per poter colpire la palla da una posizione migliore. Penso che questo lavoro pagherà, per questo ci stiamo impegnando tanto in questa direzione. In questo momento i risultati non stanno arrivando, ma sono convinto che questo sia il giusto modo per imparare e migliorare“.